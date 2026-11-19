Zentek hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CAD, nach -0,020 CAD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Zentek 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at