Zentralbank - Frankreichs Wirtschaft im 1. Quartal leicht gewachsen

Paris (Reuters) - Frankreichs Wirtschaft ist nach ersten Berechnungen der Zentralbank im ersten Quartal wohl leicht gewachsen.

Die Notenbank geht nach eigenen Angaben vom Dienstag von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,25 Prozent aus verglichen mit dem Vorquartal. Ursprünglich hatte die Zentralbank mit einer Steigerung des BIP in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone um 0,5 Prozent gerechnet. Die nationale Statistikbehörde Insee will ihre Zahlen zum Auftaktquartal am 29. April vorlegen. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau warnte in einem Interview mit französischen Regionalzeitungen, dass das Land angesichts des Ukraine-Kriegs und dessen Auswirkungen auf schlechtere Zeiten zusteuere.