KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.06.2026 14:20:23
Zentralbanken müssen bereit sein: Notenbankenorganisation warnt vor Staatsschulden und KI-Boom
Nie waren Staaten höher verschuldet als derzeit. Das macht auch der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Sorgen. Nicht der Schuldenstand sei problematisch, warnt die Weltorganisation der Notenbanken, sondern auch, wer einen Großteil dieser Staatsanleihen halte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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