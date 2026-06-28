KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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28.06.2026 14:20:23

Zentralbanken müssen bereit sein: Notenbankenorganisation warnt vor Staatsschulden und KI-Boom

Nie waren Staaten höher verschuldet als derzeit. Das macht auch der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Sorgen. Nicht der Schuldenstand sei problematisch, warnt die Weltorganisation der Notenbanken, sondern auch, wer einen Großteil dieser Staatsanleihen halte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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