KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.11.2026 16:47:07
Zentralbanker der KI ist zurück: Rückkehr von Jensen Huang versetzt Börsen in Euphorie
Noch vor einer Woche hatte das Leitungsgremium von Nvidia behauptet, dass man "keine Absicht" habe, den zurückgetretenen Gründer zurückzuholen. Nun kehrt Jensen Huang plötzlich doch zurück, zur Begeisterung der Aktionäre, nicht nur von Nvidia.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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