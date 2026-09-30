Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.09.2026 07:21:00
Zentrum in Isenbüttel: AfD-naher Verein darf in Werk von VW-Tochter werben
Der rechte Verein Zentrum hat sich ins Werk einer VW-Tochter eingeklagt. Die selbst ernannte »alternative Gewerkschaft« hat laut einem Gerichtsentscheid Rechte einer Arbeitnehmervertretung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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