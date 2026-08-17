Zeo Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zeo Energy ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zeo Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Zeo Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at