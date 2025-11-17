Zeo Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zeo Energy präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Zeo Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

