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18.05.2026 06:31:29
Zeo Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zeo Energy gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zeo Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 13,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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