03.04.2026 06:31:29

Zeo Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zeo Energy hat am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,560 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 69,35 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 73,24 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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