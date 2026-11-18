Zeo Energy veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zeo Energy im vergangenen Quartal 26,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zeo Energy 23,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at