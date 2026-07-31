ZEON: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZEON hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 686,9 Millionen USD – eine Minderung von 3,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 713,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at