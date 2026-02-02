ZEON gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZEON hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZEON 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZEON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 670,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 669,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at