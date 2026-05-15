ZEON gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZEON hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZEON ein EPS von 30,69 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,81 Prozent auf 102,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 105,21 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 186,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 127,43 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ZEON im vergangenen Geschäftsjahr 411,97 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZEON 420,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 159,57 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 409,30 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at