ZEON gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZEON stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,70 JPY je Aktie erzielt worden.

ZEON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 103,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at