ZEON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZEON hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 103,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZEON 102,08 Milliarden JPY umgesetzt.

