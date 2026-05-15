ZEON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZEON äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 651,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 690,4 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,24 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ZEON 0,840 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,73 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at