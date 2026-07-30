ZEON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZEON ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZEON die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 66,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ZEON im vergangenen Quartal 109,47 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZEON 103,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at