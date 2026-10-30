ZEON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ZEON lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZEON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 724,7 Millionen USD im Vergleich zu 701,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at