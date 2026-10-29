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29.10.2026 06:35:52
Zeons Corp. Profit Rises In H1
(RTTNews) - Zeons Corp. (ZEON.PK) announced earnings for its first half that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at JPY26.274 billion, or JPY137.21 per share. This compares with JPY22.305 billion, or JPY113.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.9% to JPY224.872 billion from JPY206.471 billion last year.
Zeons Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: JPY26.274 Bln. vs. JPY22.305 Bln. last year. -EPS: JPY137.21 vs. JPY113.70 last year. -Revenue: JPY224.872 Bln vs. JPY206.471 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: JPY 224.56 Full year revenue guidance: JPY 430.000 B
Guidance is basic EPS
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