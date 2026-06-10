Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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10.06.2026 15:30:00
Zepbound® (tirzepatide) and Shaquille O'Neal launch national campaign after NBA legend learns the obstructive sleep apnea he has lived with for years is treatable
In the national campaign Watch This, O'Neal gets real about living with moderate obstructive sleep apnea (OSA) and the moment he decided to do something about it Zepbound ® (tirzepatide) is the first and only prescription medicine for moderate-to-severe OSA in adults with obesity and should be usedEli Lilly and Co. ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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