Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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26.08.2026 12:45:00

Zepbound linked to lower healthcare costs in adults over age 55 with obesity according to a real-world study

First-of-its-kind study shows sustained Zepbound use in older adults with obesity lowers costs, reinforcing the potential value of the Medicare GLP-1 Bridge program Individuals treated with Zepbound had lower rates of hospital admissions and emergency department visits INDIANAPOLIS, Aug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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