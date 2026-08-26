Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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26.08.2026 12:45:00
Zepbound linked to lower healthcare costs in adults over age 55 with obesity according to a real-world study
First-of-its-kind study shows sustained Zepbound use in older adults with obesity lowers costs, reinforcing the potential value of the Medicare GLP-1 Bridge program Individuals treated with Zepbound had lower rates of hospital admissions and emergency department visits INDIANAPOLIS, Aug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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