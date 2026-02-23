Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
23.02.2026 15:00:00
Zepbound (tirzepatide), the most prescribed weight management medication in 2025, now available in multi-dose KwikPen
Used by millions of patients worldwide, the KwikPen® for single-patient use provides patients with a new option to receive Zepbound® Zepbound patients can access all doses in either multi-dose KwikPen or single-dose vial at the same self-pay price, starting at $299, available by prescription nowWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
