Zepp Health A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zepp Health A hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 59,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at