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11.06.2026 06:31:29
Zepp Health A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zepp Health A hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zepp Health A ein EPS von -1,230 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,97 Prozent auf 51,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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