Zepp Health A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zepp Health A hat am 15.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,18 Prozent auf 85,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,530 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 259,58 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Zepp Health A 182,69 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at