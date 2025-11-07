Zepp Health A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zepp Health A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,73 Prozent auf 75,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at