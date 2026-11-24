|
24.11.2026 06:31:29
Zepp Health A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zepp Health A hat am 22.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,76 Prozent auf 68,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zepp Health A 75,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Jensen-Rückkehr bei NVIDIA: Wenig Kaufimpulse für den ATX -- DAX vorbörslich wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Rally in Japan
Der heimische Leitindex wird auf Vortagesniveau erwartet. Der DAX dürfte wenig verändert starten. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.