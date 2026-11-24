Zepp Health A hat am 22.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,76 Prozent auf 68,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zepp Health A 75,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at