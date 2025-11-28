Zerah Oil Gaz Explorations LP Participation units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zerah Oil Gaz Explorations LP Participation units hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zerah Oil Gaz Explorations LP Participation units im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 4,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

