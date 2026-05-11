Zeria Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zeria Pharmaceutical hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 65,80 JPY gegenüber 38,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,08 Milliarden JPY – ein Plus von 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zeria Pharmaceutical 22,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 191,80 JPY, nach 225,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zeria Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 87,31 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at