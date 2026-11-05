Zeria Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Zeria Pharmaceutical gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zeria Pharmaceutical ein EPS von 14,67 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zeria Pharmaceutical einen Umsatz von 20,47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at