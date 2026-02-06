Zeria Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zeria Pharmaceutical hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,12 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zeria Pharmaceutical einen Umsatz von 22,35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at