Zeria Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zeria Pharmaceutical hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Zeria Pharmaceutical im vergangenen Quartal 20,47 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zeria Pharmaceutical 20,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at