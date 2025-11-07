|
07.11.2025 06:31:29
Zeria Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zeria Pharmaceutical hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Zeria Pharmaceutical im vergangenen Quartal 20,47 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zeria Pharmaceutical 20,97 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.