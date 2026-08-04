DDR Aktie
WKN DE: A1JE35 / ISIN: US23317H2013
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04.08.2026 07:23:00
Zerlegehalle für DDR-Atomkraftwerksteile soll frühestens 2028 in Betrieb gehen
Der Bau der Zerlegehalle für Teile ehemaliger DDR-Kernkraftwerke verzögert sich. Eigentlich hätte sie 2025 fertig sein sollen. Nun wird es 2027 soweit sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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