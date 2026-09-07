Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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07.09.2026 17:22:00
Zero-Day-Lücke StyleSmuggler in Magento und Adobe Commerce wird aktiv ausgenutzt
Onlineshops auf Basis von Magento und Adobe Commerce sind offenbar aufgrund einer ungepatchten Sicherheitslücke namens StyleSmuggler angreifbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|Adobe Inc.
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