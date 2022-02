Zero Plastic Index: Einstiger Recycling-Highflyer als Spielverderber

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die weltweit angestoßene Energiewende sorgt auch bei Recycling-Unternehmen für große Fantasie. Gleich acht europäische Unternehmen, die mit ihren alternativen Konzepten helfen, die Plastikflut einzudämmen, sind im Zero Plastic Index enthalten. Ein norwegisches Recycling-Unternehmen sorgt seit Tagen jedoch für Moll-Töne. Angesichts einer zunehmenden Menge an Plastikmüll fordern Wissenschaftler eine stärkere Wiederverwendung von Kunststoffen. Klaus Kümmerer und Vania Zuin Zeidler vom Institut für Nachhaltige Chemie etwa fordern in einer aktuellen Veröffentlichung "die chemische Gestaltung einer echten Kreislaufwirtschaft für Polymere, in der diese Abfälle beseitigt oder recycelt werden". Die Forschung müsse sich stärker auf eine nachhaltige Nutzung von Kunststoffen konzentrieren. Genau in diese Richtung arbeitet Quantafuel. Das noch junge Start-up-Unternehmen aus Norwegen hat eine Anlage entwickelt, die Kunststoffabfälle wieder in kohlenstoffarme synthetische Ölprodukte umwandelt. Als Partner und Großaktionär ist unter anderem der weltgrößte Chemiekonzern BASF eingestiegen. Eine erste Pilotanlage von Quantafuel wurde im dänischen Skive in Betrieb genommen. Zwei der vier Linien in dem Werk haben jüngst auf einem hohem Last- und Leistungsniveau produziert, das für den positiven Machbarkeitsnachweis (Proof-of-Concept) erforderlich ist. Beide Linien arbeiteten stabil mit hoher Kapazität, bevor der Test durch einen mechanischen Fehler in den Zuführsystemen unterbrochen wurden, teilte Quanatafuel vor drei Wochen mit. Diese vorübergehende Panne traf auf gleichzeitig erhöhtes Shortseller-Engagement in dem Unternehmen. Als vor dem Wochenende eine weitere Kapitalerhöhung bekannt gegeben wurde und ein Analyst von Nordea Markets bei Quantafuel noch weiteres Abwärtspotenzial prognostizierte, rutschte der Wert am Montag prozentual zweistellig ab. Im Zero Plastic Index rangiert das kleine norwegische Unternehmen mit einer Gewichtung von derzeit 12,36 Prozent an sechster Stelle. Mitte Dezember hatte Quantafuel noch eine Topposition. Die höchste Gewichtung im Index weisen derzeit die beiden französischen Unternehmen Derichebourg und Veolia auf, deren Aktien sich zuletzt trotz der Börsenturbulenzen stabil zeigten. Die Korrektur seit Anfang Januar scheint im Zero Plastik Index ein Ende gefunden zu haben.