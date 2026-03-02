02.03.2026 06:31:29

ZeroStack: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZeroStack ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZeroStack die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 27,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -17,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,86 Prozent auf 9,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -43,490 USD. Im Vorjahr waren -50,700 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,68 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,51 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 1,822 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 61,94 Millionen USD festgelegt.

