ZeroStack: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZeroStack hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,290 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 13,7 Millionen USD, gegenüber 14,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at