ZeroStack legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZeroStack lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat ZeroStack im vergangenen Quartal 7,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZeroStack 11,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at