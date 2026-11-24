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24.11.2026 06:31:29
ZeroStack stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ZeroStack hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,27 USD gegenüber -9,050 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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