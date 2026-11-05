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05.11.2026 06:31:28
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,27 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA ein EPS von -1,010 PLN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 454,0 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 402,1 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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