Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 471,6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA 446,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at