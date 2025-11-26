Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,01 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA ein EPS von -0,590 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,51 Prozent auf 402,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 416,8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at