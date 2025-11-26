|
26.11.2025 06:31:28
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,01 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA ein EPS von -0,590 PLN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,51 Prozent auf 402,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 416,8 Millionen PLN gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!