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21.05.2026 06:31:29
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 14,30 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA noch ein Gewinn pro Aktie von 8,54 PLN in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,07 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA 880,0 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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