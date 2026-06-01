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01.06.2026 06:31:29
Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 343,1 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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