Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,78 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,660 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 331,2 Millionen PLN im Vergleich zu 520,9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at