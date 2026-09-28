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28.09.2026 06:31:29
Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin hat am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,91 PLN. Im Vorjahresquartal waren -1,300 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 227,2 Millionen PLN – eine Minderung von 32,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 335,1 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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