Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin hat am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,91 PLN. Im Vorjahresquartal waren -1,300 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 227,2 Millionen PLN – eine Minderung von 32,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 335,1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at