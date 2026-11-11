Zeta Global a Aktie

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WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051

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11.11.2026 05:36:36

Zeta Global: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Zeta Global (NYSE:ZETA) raised its full-year 2026 revenue guidance midpoint to $1.855 billion after generating $493 million in quarterly revenue. Enterprise clients are replacing legacy marketing software with native artificial intelligence tools. That shift creates a durable path for long-term expansion. Three things management said stand out.

Requests for proposals, which are formal bid solicitations from corporate clients, doubled compared to the prior-year period. Enterprise clients are leaving legacy marketing technology (martech) vendors to capture better returns on their technology spend.

Native artificial intelligence, or AI, algorithms rely on massive data sets to generate precise customer recommendations. Zeta Global uses its identity database to deliver higher marketing returns than traditional search channels, driving faster expansion among major accounts.

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