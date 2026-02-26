|
Zeta Global A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zeta Global A hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite standen 394,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 314,7 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 USD. Im Vorjahr hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,30 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
