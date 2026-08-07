Zeta Global A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zeta Global A hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,55 Prozent auf 442,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at