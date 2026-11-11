Zeta Global A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zeta Global A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zeta Global A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Zeta Global A 492,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at