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11.11.2026 06:31:29
Zeta Global A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zeta Global A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zeta Global A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Zeta Global A 492,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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